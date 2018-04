Ecco come sarà la nuova versione gratuita di Spotify. Addio alla modalità Shuffle

Il prossimo 24 Aprile Spotify terrà l'atteso evento incentrato sull'applicazione mobile, nel corso del quale potrebbe ufficializzare la rimozione della modalità Shuffle per gli utenti mobile che non hanno un account Premium. Secondo le ultime indiscrezioni, però, la compagnia nordeuropea svelerà una profonda riprogettazione dell'app.

La nuova versione è stata svelata in anteprima da The Verge, secondo cui Spotify dovrebbe davvero rimuovere la funzione Shuffle per permettere quindi agli utenti Free di riprodurre brano su richiesta, ma solo in alcune playlist selezionate. In questo modo il livello Free sarà più simile a quello Premium, che ovviamente resta il più completo in quanto permette di ascoltare canzoni "su richiesta" per tutte le playlist.

Spotify, anche per ragioni di borsa, non ha rilasciato alcun commento sulla questione ed interpellata da The Verge si è rifiutata di rilasciare una dichiarazione ufficiale.

Ciò che resta da capire però è su che base verranno scelte le playlist che potranno godere di questa funzione. Nello screenshot viene mostrata "Gold Edition", che contiene gli ultimi successi di Drake, Rihanna ed altri artisti.

Altra novità è rappresentata dal modo attraverso cui verrà mostrata la griglia delle playlist: scompariranno i quadratini con le icone per fare spazio a rettangoli colorati.

Nella parte inferiore dell'UI, scompare il pulsante "Sfoglia", e lo stesso vale per "Radio", per fare spazio al tasto "Premium", che richiede agli utenti di aggiornare.

Non sembra essere incluso il controllo vocale dell'applicazione, che Spotify ha iniziato a testare dall'inizio del mese.