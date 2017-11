Ecco come saranno le nuove stazioni di ricarica di Tesla

Mentre aspettiamo la presentazione del nuovo truck elettrico di Tesla questa notte, un nuovo rapporto di Electrekl, ha riferito che le nuove stazioni di ricarica sono pronte.

Tesla ha ultimato la costruzione di due nuove stazioni supercharger in California, una tra Los Angeles e San Francisco a Kettleman City e l'altra a Baker (tra Los Angeles e Las Vegas). Le foto mostrano anche che i tetti delle stazioni di ricarica sono dotati di pannelli solari, anche se però le colonnine di ricaricare dovranno ancora probabilmente prelevare energia dalla rete locale se la stazione dovesse risultare affollata. Inoltre sarà presente un locale dove le persone potranno rilassarsi con la possibilità di bere una bevanda e di consumare un pasto caldo.

Sarà interessante vedere quanti saranno i consumatori finali che presto saranno in grado di utilizzare la stazione, questo però sembra un buon modo per interrompere un lungo viaggio per i possessori di una Tesla.