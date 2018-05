Ecco come scaricare i propri dati e le foto da Whatsapp

Con l'entrata in vigore della nuova normativa europea sul trattamento dei dati GDPR, tutte le varie piattaforme online si stanno adoperando per rispettare a pieno i criteri richiesti dalla serie di nuove regole. Tra queste figura anche Whatsapp, che sulla scia di quanto fatto da Instagram e Facebook, consente di scaricare tutti i dati.

L'opzione è disponibile solo per coloro che hanno installato l'ultima versione dell'app su iOS, la versione su cui abbiamo effettuato il test, mentre su Android non sembra essere ancora disponibile.

Per effettuare il download dell'archivio (che verrà preparato nel giro di tre giorni), basta aprire l'applicazione, quindi il menù Impostazioni, selezionare la voce "Account", effettuare un tap su "Richiedi informazioni dell'account" e selezionare "Richiedi rapporto".

In questo modo si riceverà nel giro di tre giorni (la data di disponibilità verrà indicata direttamente a fianco dell'opzione) un archivio contenente tutti i propri dati condivisi su Whatsapp, inclusi i dati delle chat, fotografie, video, link ed altro. Il file potrà essere scaricato direttamente sul cellulare per essere consultato, ma anche per inviarlo via mail o salvarlo sul proprio account iCloud e di servizi simili di cloud storage.

Attenzione però: il file sarà disponibile solo per qualche settimana, dopo di che verrà cancellato. Lo stesso accadrà anche in caso di cambio numero o smartphone.

Di seguito la procedura riassunta: