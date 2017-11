Ecco come suonano Giove, Saturno, Kepler e la polvere delle comete

Le sonde spaziali riescono a catturare dati sfruttando ledei corpi: la luce emessa dal sole, le onde radio provenienti da Giove e Saturno, i raggi gamma rilasciati dall'esplosione di una stella e via dicendo.

Ma cosa succede se si prendono i segnali derivanti da queste emissioni elettromagnetiche e li si converte in onde acustiche? La NASA ha convertito i dati proveniente dalla luce in suoni ed il risultato è incredibili: fischi acuti, rumore indefinito, pianeti che urlano sono solo alcuni di tutti i suoni che è possibile udire.

Chiariamo subito che questi rumori non sono quelli che si sentirebbero in prossimità di Giove o Saturno, ma sono la trasposizione di un segnale elettromagnetico in un segnale acustico. Un po' come quando due studentesse hanno deciso di suonare al pianoforte i risultati dell'esperimento sul Bosone di Higgs.

Il primo audio della sonda spaziale Juno riguarda il campo magnetico nella zona del bow shock di Giove, ovvero il punto in cui il vento solare si scontra con la magnetosfera. Nel secondo audio si sente il suono più interno della magnetosfera. Il terzo audio è sulla stella Kepler.



L'audio su Saturno è inerente alle onde radio che emette il gigantesco pianeta captate da Cassini, correlate al fenomeno dell'aurora che avviene il prossimità dei poli.



Infine l'ultimo audio riguarda il suono della collisione di polveri provenienti dalla cometa Tempel 1 con la sonda Stardust della NASA.



Se volete ascoltare tutti gli audio rilasciati dalla NASA, vi rimandiamo alo loro sito web.