Ecco come Tesla sta consegnando le ultime unità del Model 3

L'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, ha annunciato che la società ha consegnato un Model 3 direttamente dalla fabbrica di Freemont, in California, a casa di un client ed ha affermato che la società continuerà a spedire e consegnare i veicoli in questo modo. L'annuncio è arrivato direttamente sull'account Twitter del dirigente.

Qui, Musk ha affermato che "abbiamo provato un nuovo sistema di consegna utilizzando un rimorchio chiuso direttamente dalla fabbrica a casa del proprietario. Si tratta di un modo super conveniente per noi, ed inoltre l'auto arriva in ottime condizioni a casa del futuro proprietario. Inoltre, non sprechiamo nemmeno alcun involucro di plastica".

La consegna è stata fatta a Playa Vista, Los Angeles, a 350 miglia in auto dalla fabbrica di Freemont di Tesla.

Interessante anche la risposta data dallo stesso Elon Musk ad alcuni utenti che chiedevano se la compagnia utilizzerà questo metodo di consegna anche per le future vetture e non solo per il Model 3. Il CEO ha risposto con un tweet che lascia pochi spazi all'immaginazione, un "si" secco.

Tradizionalmente, i clienti Tesla sono soliti prelevare i propri veicoli nel centro di assistenza più vicino o, se non rientrano in un raggio minimo di 160 miglia, possono riceverle direttamente a casa. Secondo alcuni analisti, con questo nuovo sistema, la società mira ad accelerare in maniera importante i tempi di consegna, ma non tutti si dicono convinti del fatto che sia conveniente per la compagnia.