Ecco cosa trasmetterà il nuovo canale Sky Sport NBA

Ha debuttato in via ufficiale nella giornata di ieri il nuovo Sky Sport su Sky Italia, che ora include ben sette canali monotematici dedicati a singoli sport. Tra tutti, quello che sicuramente ha suscitato maggiore curiosità è Sky Sport NBA, alla luce della crescente popolarità del campionato americano nel nostro paese.

Sky, attraverso un comunicato ha fatto chiarezza sulla programmazione di Sky Sport NBA, dal momento che in molti avevano chiesto delucidazioni a riguardo.

Alla posizione 205 saranno trasmessi fino a 12 incontri settimanali, grazie all'aggiunta della programmazione di NBA TV, che andrà a coprire gli slot del sabato e domenica in prima serata per la Regular Season e 36 partite dei Playoff. A ciò si aggiungono anche le Conference Finals e le Finals, senza dimenticare l'All Star Weekend, l'All Star Game e le partite del Christmas Day, il 25 Dicembre.

E' prevista la trasmissione di almeno una partita live al giorno, per un totale di oltre 1.000 ore di programmazione in diretta, tutta la stagione di WNBA, la Summer League e le rubriche di approfondimento, ovvero Basket Room ed NBA Action.

Proprio l'integrazione con NBA TV consentirà agli appassionati di vedere interviste, contenuti extra ed altro sulla stagione. L'NBA sarà trasmessa ventiquattro ore al giorno, ed andrà a completarsi con il sito ufficiale SkySport.it, anche in versione mobile.