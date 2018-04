Ecco Daisy, il nuovo robot di Apple specializzato nel riciclaggio degli iPhone

Nell'ambito dell'Earth Day 2018, Apple ha svelato un nuovo robot per il riciclaggio degli iPhone, che prende il posto di Liam pur condividendo parte della sua tecnologia. La nuova macchina, secondo quanto affermato dallo stesso colosso di Cupertino, è molto più efficiente in termini di smontaggio degli iPhone ed è in grado di smontarne 200 all'ora.

L'annuncio è arrivato nella giornata di ieri attraverso un post pubblicato sul blog ufficiale, su cui ha pubblicato anche questo video in cui viene mostrata (o mostrato) Daisy all'opera.

Come si legge nel lungo post, Daisy è in grado di smontare e riciclare 200 iPhone all'ora, per ricavare i materiali utili e preziosi, al fine di "creare un pianeta più sano attraverso l'innovazione" oltre che aiutare l'azienda a "compiere un ulteriore passo in avanti verso l'obiettivo di realizzare i propri prodotti utilizzando solo materiali riciclati ed energie rinnovabili".

Il robot è anche composto da alcune componenti di Liam, e può smontare nove diverse versioni di iPhone e smistarne le componenti.

Lisa Jackson, vice presidente per l'ambiente e le politiche sociali di Apple, nello stesso comunicato sottolinea come "in Apple lavoriamo costantemente su soluzioni intelligenti per affrontare i cambiamenti climatici e conservare le risorse preziose del nostro pianeta" .

Nell'ambito della Giornata della Terra, Apple effettuerà una donazione all'ente no profit Conservation International una somma di denaro ogni qualvolta un cliente porterà un vecchio iPhone nell'Apple Store per riciclarlo.