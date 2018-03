Ecco finalmente Netflix Sans, il carattere esclusivo di Netflix per il marketing

finalmente ha deciso di compiere quello che è considerato il grande passo all'interno del mondo dell'industria, e brevettare il suo carattere tipografico esclusivo: benvenuto,

Quando si prendono esame le grandi aziende del settore informatico o d'intrattenimento, si può notare che c'è una sola caratteristica che le accomuna tutte, ed allo stesso tempo le diversifica: l'avere un proprio font di scrittura, un carattere unico che appena lo si vede fa pensare a questa o a quest'altra azienda. Si dice infatti che una compagnia si afferma solo quando registra un proprio font, e deve aver pensato così anche Netflix che finalmente presenta il Netflix Sans, il suo carattere tipografico ufficiale dedicato all'ambito promozionale e al marketing.

Questo font è stato ideato dal team di design interno all'azienda ed è stato creato con l'aggregatore di tool tipografici Dalton Mag. Netflix Sans verrà usato da ora in poi per tutte le campagne di marketing legate al colosso dello streaming, e si affianca a tanti altri già in uso dalle più grosse aziende del settore tecnologico: Apple (San Fransisco), Samsung (SamsungOne), Google (Roboto e Product Sans) e Microsoft con il suo Segoe.

In precedenza Netflix ha usato il carattere Gotham per gestire i suoi eventi promozionali, ma ora ha deciso di passare ad un font unico che lo distingua. E voi cosa ne pensate? Basterà questo a competere con la divisione video di Disney?