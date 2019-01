Ecco iRobot Terra, il robot che sa tagliare l'erba utilizzando le mappe

La rivoluzione della robotica abbraccia un altro settore, quello del giardinaggio. IRobot ha infatti svelato Terra, un tosaerba robotizzato che sfruttando il sistema di mappatura integrato è in grado di tagliare l'erba con il minimo sforzo.

Piuttosto che contrassegnare l'area del prato con i cavi perimetrali, come avviene con molti robomower esistenti, agli utenti sarà semplicemente richiesto di posizionare dei radiofari wireless come quelli che vi mostriamo in calce, e guidare il robot all'interno del perimetro. Agli utenti sarà chiesto il minimo sforzo, in quanto il Terra completerà in automatico il proprio compito ed una volta terminato tornerà alla base di ricarica ogni qualvolta è a corto di energia.

Come spesso accade in questi casi, iRobot Terra sarà accompagnato da una companion app, che permetterà di pianificare la manutenzione al prato, mettere a punto l'altezza dell'erba e specificare determinate aree all'interno del perimetro, magari selezionando le piante da non tagliare o danneggiare. Chiaramente, trattandosi di un robot studiato e progettato per lavorare all'esterno, è resistente alla pioggia ed alle intemperie.

Veniamo quindi ai prezzi. Il produttore ha annunciato che Terra sarà disponibile nel corso dell'anno in fase beta in Germania e negli Stati Uniti, che probabilmente rappresenta una strategia di mercato per entrare in maniera graduale in un settore completamente nuovo.