Ecco la lista degli Autovelox fissi montati sulle autostrade italiane

Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, è entrata in vigore la sentenzadella Corte d'Appello che ha reso inutilizzabili i tutor su tutte le Autostrade italiane per una questione riguardante il brevetto. In attesa dell'entrata in vigore del nuovo sistema della Polizia Stradale, Autostrade si sta già adoperando.

Il tutto per garantire la corretta circolazione degli automobilisti sulle strade, soprattutto ora che ci si avvicina alla stagione estiva in cui milioni di italiani si metteranno in viaggio verso le mete di vacanza.

Autostrade per l'Italia ha diffuso la lista degli autovelox fissi montati sui vari tratti autostradali del nostro paese. Attraverso il documento ottenuto da Repubblica, e visualizzabile attraverso questo indirizzo, è possibile consultare i dati relativi a tutti gli autovelox fissi montati sulle autostrade.

In alcune, com'è possibile vedere dall'elenco che vi proponiamo poco sopra, non ne sono ancora presenti, ma l'elenco è molto preciso ed indica l'Autostrada, la posizione (il chilometro di riferimento), il comune e le regione. Cosa ne pensate della disponibilità di queste informazioni ?