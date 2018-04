Ecco LumiWatch, lo smartwatch con proiettore che rende il braccio un touchscreen

Proiettare, attraverso uno smartwatch, i comandi di un dispositivo per rendere di fatto il braccio una superficie touch. E' questa l'idea dei ricercatori della Carnegie Mellon University, i quali hanno presentato LumiWatch, lo smartwatch che vi mostriamo nel filmato presente in apertura.

Al momento si tratta di un semplice prototipo, che però proietta una superficie interattiva sul braccio o sulla mano di chi l'indossa, permettendo ai possessori di utilizzare la pelle al posto del classico pannello. Ad esempio sarà possibile sbloccare un dispositivo, ma anche bloccarlo o visualizzare le varie applicazioni lungo il braccio.

Come si legge nel documento diffuso, l'orologio può proiettare un'interfaccia grafica con una dimensione massima di quaranta centimetri quadrati, circa cinque volte più grande di quella di un tipico smartwatch.

A livello tecnico, LumiWatch è completamente autonomo e composto da una scheda logica, un proiettore, un sensore di profondità, una custodia metallica ed una batteria. Il proiettore utilizza tre laser di rosso, blu e verde e la proiezione è sufficientemente luminosa per essere vista all'esterno. L'orologio è dotato anche di un proiettore laser a scansione da 15 lumen, il tracciamento continuo delle dita in 2D, ed è dotato di processore CPU Qualcomm da 1,2 Ghz, a fianco di 768 megabyte di RAM e 4 gigabyte di memoria flash, oltre ad una batteria agli ioni di litio da 740 mAh con funzionalità Bluetooth e WiFi.

L'orologio è perfettamente compatibile con Android 5.1 e successivi e garantisce un'autonomia di oltre tre ore di proiezione continua.

Il costo dovrebbe essere di circa 600 Dollari, ma il primo prototipo non è gentile a livello di dimensioni, dato che misura 50 mm x 41 mm x 17 mm. Per fare un confronto, la cassa in alluminio da 42mm di Apple Watch Serie 3 misura 42,5 mm x 36,4 mm x 11,4 mm.