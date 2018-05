Ecco il messaggio che fa crashare Whatsapp su Android

Mentre la versione iOS di Whatsapp continua ad aggiornarsi ed a guadagnare tante nuove funzionalità, la controparte per Android non se la passa meglio. L'ultima notizia emersa in rete, e confermata da un video, parla di un messaggio che farebbe crashare completamente l'app.

Come vi mostriamo nel filmato presente in calce, sarebbero presenti dei messaggi che, se toccati per copiarli o inoltrarli, bloccano completamente l'applicazione.

Il motivo è da ricercare non tanto nell'azione dell'utente, ma quanto nel messaggio che contiene dei caratteri speciali che evidentemente provocano una quantità elevata di richieste per l'applicazione, provocandone la chiusura. Il bug implica l'invio e la ricezione di un messaggio appositamente preconfezionato con simboli nascosti tra gli spazi: toccando una parte del testo, l'applicazione espande questi simboli nascosti, crashando. In alcuni casi sembrerebbe crashare anche l'OS.

Secondo quanto emerso sul web, ci sarebbero due varianti di questo messaggio Whatsapp: una contenente l'emoticon del puntino nero con tanto di avvertimento a "non toccarlo", cosa che puntualmente viene fatta dai più curiosi, ed un altro che è caratterizzato dalla totale assenza di avvertimenti ed appare come un messaggio normale.

In entrambi, sono presenti dei caratteri speciali che non vengono visualizzati in modo corretto ma servono solo per modificare il comportamento dell'applicazione.

Il blocco è causato dall'elevata quantità di simboli invisibili nei messaggi.