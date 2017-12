Ecco i monitor PC in HDR che hanno ottenuto la certificazione DisplayHDR

Secondo quanto riportato da AndroidPolice, la VESA ha creato un nuovo standard per la certificazione dei display e monitor. Si tratta di DisplayHDR , che è stato annunciato da poco e definisce le capacità dei pannelli utilizzati nei notebook e monitor per PC desktop di visualizzare correttamente i contenuti in HDR.

Ovviamente la certificazione è ancora acerba, ma la versione 1.0 si articola su tre livelli:

DisplayHDR 400 , che richiede qualità non-dithered ad 8-bit, global dimming e picco di luminosità massima di 400 cd / m2;

, che richiede qualità non-dithered ad 8-bit, global dimming e picco di luminosità massima di 400 cd / m2; DisplayHDR 600 invece è il livello intermedio, e richiede un picco di luminosità di 600 cd / m2, gamma di colori superiore al DisplayHDR 400 , flash full-screen, local dimming e la capacità di elaborare segnali a 10-bit;

invece è il livello intermedio, e richiede un picco di luminosità di 600 cd / m2, gamma di colori superiore al , flash full-screen, local dimming e la capacità di elaborare segnali a 10-bit; DisplayHDR 1000 prende in prestito tutti requisiti della certificazione precedente, ma richiede una luminescenza massima di 100 cd/m2, e capacità di local dimming più elevata rispetto al 600.

I primi dispositivi con certificazione DisplayHDR saranno presentati nel corso del CES di Las Vegas. Al momento la certificazione non si estende ai display OLED, e non copre gli schermi utilizzati negli smartphone. Il comunicato stampa diffuso specifica che lo standard è "inizialmente destinato esclusivamente all'industria dei PC". Alla sua creazione hanno collaborato aziende come LG, Samsung, Asus, e JDI.