Ecco Nissan Energy Solar, una soluzione per le abitazioni che sfrutta l'energia solare

Nissan conferma ancora l'impegno messo nel segmento delle energie rinnovabili: dopo aver annunciato l'arrivo di tre nuovi veicoli elettrici e cinque modelli e-POWER entro il 2022, ora punta alle vostre case.

Nasce così Nissan Energy Solar, una soluzione all-in-one dedicata alle abitazioni molto simile a quella già pensata da Tesla negli USA, che vi permetterà di sfruttare l'energia solare per ricaricare le batterie della vostra Nissan Leaf o per generare corrente elettrica per la vostra casa. L'energia accumulata verrà immagazzinata all'interno di una serie di batterie riciclate dalla gamma di veicoli Leaf.

Al momento questa soluzione è disponibile solo nel Regno Unito, dove le giornate di pioggia e nebbia superano di gran lunga quelle di sole; Nissan dichiara però che i suoi pannelli sono stati progettati per operare anche in condizioni meteo avverse. I cittadini britannici non si fanno certo spaventare da qualche goccia di pioggia, visto che sono già 800.000 le case sulle quali sono installati dei pannelli solari.

Stando ai dati condivisi dalla casa automobilistica, il set completo di sei pannelli (che costa 3,881 sterline) permette un risparmio del 66% sulla bolletta dell'energia elettrica; ad ogni modo Nissan permette ad ogni cliente di elaborare una soluzione personalizzata, mettendo in vendita ogni componente singolarmente.