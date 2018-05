Ecco la nuova app di Google News per iOs, potenziata dall'intelligenza artificiale

Google ha annunciato in occasione della sua conferenza I/O l'arrivo di una nuova app di Google News, completamente dedicata ad iOs ed impreziosita dall'implementazione dell'intelligenza artificiale. Oggi la nuova versione del servizio creato dal colosso di Mountain View è approdata sull'App Store, pronta a sostituire Google Play Newsstand.

La nuova incarnazione di Google News su iPhone ed iPad è molto simile a quella già disponibile su Android: il suo funzionamento si basa ampiamente sull'uso dell'intelligenza artificiale e del machine learning, caratteristiche che permettono all'app di sfruttare i propri algoritmi per creare sequenze di notizie ordinate in modo cronologico. Secondo Google sarà addirittura in grado di raggruppare le news legate ad un determinato argomento in una sequenza ordinata, rispettando l'evolversi e lo sviluppo dei fatti.

Ora l'app presenta quattro sezioni: For You, che metterà a vostra disposizione le cinque news più appetibili per voi secondo il software, più altre notizie scelte tramite l'apposito algoritmo; Headlines, una raccolta delle notizie più recenti legate a varie ambiti come "Tech", "USA" e "Business"; Newsstand, un aggregatore di testate a pagamento accomunate dal fatto di aderire all'iniziativa AMP, che permetterà alle vostre pagine web di caricarsi in modo rapido e funzionale; l'ultima sezione invece vi permetterà di salvare le vostre notizie per leggerle più tardi, scegliere le fonti che preferite ed archiviare le vostre ricerche basate sul testo e sulla posizione geografica.

La sezione Headlines vi permetterà inoltre di usufruire di Full Coverage, il nuovo servizio di Google che semplificherà per voi le vicende più complesse riducendole ad una serie di articoli, provenienti da diverse testate, combinandoli con alcuni post di Twitter e YouTube sempre inerenti all'argomento.

Al momento la nuova app di Google News non è ancora disponibile in Italia.