Ecco i pannelli frontali dei nuovi iPhone: confermati i tre modelli

Con il passare delle ore, trovano sempre più conferma le indiscrezioni emerse nelle scorse ore che volevano Apple pronta a presentare ben tre nuovi iPhone nel corso del prossimo autunno. Il popolare leakster Benjamin Geskin, sul proprio account ha pubblicato quelle che, secondo lo stesso, sarebbero delle fotografie che ritraggono i tre pannelli.

Come si può vedere attraverso la fotografia presente in calce, si tratta di tre pannelli frontali che probabilmente vedremo all'opera nei tre iPhone che il colosso di Cupertino metterà a disposizione dei consumatori nel corso dell'anno da poco iniziato.

Si parte da un modello da 5,8 pollici, che con ogni probabilità sarà l'iPhone X di seconda generazione, per arrivare all'iPhone da 6,5 pollici, la variante top di gamma nota attualmente con iPhone X Plus e caratterizzata da uno schermo OLED. Al centro, troviamo il modello "di mezzo", da 6,1 pollici, che dovrebbe sfoggiare un display LCD.

Confermato, ovviamente anche il Notch, che a giudicare dalle tre immagini dovrebbe avere le stesse dimensioni di quello presente su iPhone X, a dispetto delle voci che volevano Apple pronta a ridurre la lunghezza.

Il dispositivo LCD da 6,1 pollici dovrebbe avere le cornici più spesse rispetto ai telefoni basati su schermi OLED.

Come sempre, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze in quanto si tratta di un semplice rumor.