Ecco perché nelle fotografie dallo Spazio non si vedono le stelle

Nella maggior parte delle fotografie dallo Spazio, le stelle non si vedono. Questo ha generato molteplici dubbi da parte di persone non adatte ai lavori e le immancabili teorie cospirazioniste in merito si sprecano online. Vi spieghiamo il perché del tutto.

Le quattro immagini che potete vedere in questa news sono le più famose foto spaziali mai scattate. L'unica cosa che hanno in comune è la mancanza di stelle sullo sfondo. Questo ha generato molte domande. D'altronde, il cielo è particolarmente popolato da stelle, se guardato dalla Terra in una notte limpida.

Ebbene, la risposta ha a che fare unicamente con la fotografia. Infatti, quando sono nello Spazio, gli astronauti possono vedere le stelle, ma queste appaiono estremamente scure se confrontate con la luce riflessa dal soggetto dell'immagine (che è Buzz Aldrin nel caso della copertina). In parole povere, dunque, per catturare quest'ultimo, la fotocamera deve adattarsi a un'esposizione molto corta e a una velocità dell'otturatore elevata - impostazioni che non consentono di catturare anche le stelle scure.

Tuttavia, ciò non significa che le stelle non possano essere catturate dalle fotocamere nello Spazio. Infatti, abbiamo telescopi spaziali come Hubble che hanno come unico scopo proprio quello di fotografare le stelle e le galassie del nostro universo. Nella galleria qui sotto, oltre alle quattro foto succitate, potete trovare anche un'immagine catturata proprio dal telescopio in questione.