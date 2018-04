Ecco perché questo simulatore vi lascia far esplodere bombe nucleari nel vostro giardino

Anche se possiamo usufruire di Internet e dei giornali, molte persone non sono ancora al corrente dei rischi derivanti dal nucleare. Ci pensa allora questo simulatore di bombe nucleari, che vi lascia far saltare in aria il vostro giardino, ma a scopo educativo!

Se una bomba nucleare scoppiasse a San Francisco, le sue conseguenze sarebbero catastrofiche: i decessi ammonterebbero a più di 100.000, e circa 230.000 persone rimarrebbero gravemente ferite dallo scoppio. Un mix letale di calore, radiazioni e onde d'urto distruggerebbero gran parte degli edifici, anche a svariate decina di km di distanza dal luogo della detonazione, ed il terreno verrebbe irrimediabilmente contaminato. Ma se tutto questo accadesse nel vostro giardino di casa?

Ed è proprio questa la filosofia che sta dietro al simulatore creato da Outrider Foundation, un'associazione non profit del Wisconsin che mira a sensibilizzare le persone sui pericoli derivanti dall'impiego del nucleare.

Il simulatore, oltre a farvi scegliere la location che più vi piace (sì, anche il vostro sperduto paesino di campagna) vi darà moltissime informazioni utili e veritiere su un eventuale catastrofe nucleare: dati sconcertanti riguardanti il numero di morti, il numero di persone ferite, i danni provocati dall'esplosione e tutti i dati scientifici che riguardano l'esplosione in sé, il calore che si verrebbe a generare, le radiazioni e l'onda d'urto. Sarà possibile anche selezionare diversi tipi di bombe, dal Little Boy (la prima usata effettivamente in guerra) alla terribile Tsar, il più grande ordigno nucleare fatto detonare dalla USSR, confrontando la potenza e la distruttibilità di cui è capace ogni singola bomba.

E voi che ne pensate di questa trovata? Pensate che possa funzionare e sensibilizzare veramente le persone?