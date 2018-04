Ecco perché Whatsapp aumenta i limiti d'età per l'utilizzo

L'app di messaggistica istantanea per eccellenza si appresta ad aumentare i limiti d'età necessaria per il suo utilizzo. Anche Facebook è costretta a rivedere le proprie policy relative alla creazione di un account da parte dei minori. Sono le conseguenze della nuova legislazione europea.

Avete meno di 16 anni? Brutta notizia perché, almeno in teoria, sarete presto tagliati fuori dalla piattaforma di messaggistica Whatsapp. In precedenza per utilizzare l'app era sufficiente avere 13 anni, ma ora questo limite è stato alzato a 16.

L'azienda ha scelto un approccio diverso per Facebook: i minori di età compresa trai 13 e 15 anni potranno ancora utilizzare il social e i servizi offerti dalla piattaforma, tuttavia al momento dell'iscrizione (o dell'accettazione delle nuove condizioni di utilizzo) saranno chiamati a indicare un parente o un tutore affermando di avere il suo permesso per la navigazione sul sito.

Sono gli effetti del GDPR - General Data Protection Regulation, nuova massiccia regolamentazione dell'Unione Europea che, a partire da questo Maggio, si appresta ad introdurre una vasta lista di nuovi obblighi in capo ai colossi del tech (ma non solo) in materia di privacy. Nel resto del mondo l'età minima per usare Whatsapp rimarrà 13 anni.