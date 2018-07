Ecco il primo teaser ufficiale del Galaxy Note 9: batteria migliorata?

Ad una decina di giorni di distanza all'evento Unpacked 2019 del prossimo 9 Agosto, nel corso del quale sarà presentato il nuovo Galaxy Note 9, Samsung ha diffuso oggi il primo teaser video che ci permette di ottenere uno sguardo da vicino al prossimo phablet.

Chiaramente il filmato, che vi proponiamo come sempre in apertura, non ci mostra direttamente il dispositivo, ma fornisce delle indicazioni sugli aspetti su cui si concentrerà. Il trailer, infatti, mostra quanto può essere fastidioso per gli utenti avere tra le mani uno smartphone con una batteria che non può durare una giornata intera, un aspetto su cui si concentrerà il produttore con il dispositivo che, a quanto pare, dovrebbe garantire una durata superiore.

Voci emerse in precedenza parlavano di una batteria da 4.000 mAh nel Galaxy Note 9, in aumento del 20 per cento quasi rispetto al predecessore, da 3.300 mAh. Secondo altri leaks, la batteria sarà in grado di garantire una giornata intera con lo schermo a luminosità massima e visione di video. Altri sostengono che sarà disponibile con lo stesso schermo curvo del Note 8, insieme a 64 gigabyte di archiviazione, e 6 gigabyte di RAM, con varianti che arriveranno fino ad 8 gigabyte e 256 gigabyte di storage.