Ecco il primo video in 3D VR girato nello spazio che mostra la Terra dall'ISS

National Geographic nella giornata di ieri ha rilasciato il primo video in 3D VR mai girato nello spazio, che vi proponiamo come sempre in apertura di notizia. Il filmato è stato montato utilizzando varie clip acquisite sia all'interno che all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale, e fornisce una visione mozzafiato esclusiva.

Il video è stato filmato da National Geographic in collaborazione con Humaneyes Technologies a bordo dell'ISS per lo show televisivo "One Strange Rock", una serie di documentari incentrata sulla descrizione della Terra vista dagli astronauti che lavorano sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Nel corso degli ultimi anni sono stati molti gli studi che hanno cercato di ricreare in realtà virtuale l'esperienza degli astronauti nello spazio, come la BBC con Home: A VR Spacewalk, ma questa è esclusiva in quanto si tratta della prima volta che viene creata un'esperienza 3D VR utilizzando delle riprese effettive della ISS.

Il fatto che sia reale, però, non lo rende certo meno emozionante degli ambienti in VR creati utilizzando gli avanzatissimi motori grafici che hanno fatto capolino sul mercato negli ultimi anni. Vedere la Terra dall'ISS però, in un video immersivo con una visione a 360° ricrea quella sensazione di "fluttuazione" che anche altre esperienze in VR avevano cercato di emulare.

il CEO di Humaneyes Technologies, hahar Bin-Nun, ha rivelato che il filmato è stato creato utilizzando una videocamera Vuze VR, che secondo lo stesso è il "compagno ideale" per gli astronauti.

"Eravamo elettrizzati quando la camera Vuze VR ha superato i test per andare nello spazio. E' davvero un'opportunità irripetibile mostrare le esperienze veramente coinvolgenti che la telecamera è in grado di ricreare, in quanto permette agli spettatori di sentirsi come se fossero sulla stessa ISS" ha affermato.

L'esperienza è compatibile con Rift, Vive, Gear VR, Windows Mixed Reality ed altri headset popolari.

Il resto del filmato sarà rivelato nell'episodio finale di "One Strange Rock" che sarà in onda su National Geographic a partire dal 28 maggio.