Ecco quando morirà il Sole e cosa accadrà alla Terra

Altro passo in avanti per la scienza. Un gruppo di studiosi, infatti, potrebbe aver finalmente scoperto cosa accadrà nel momento in cui la nostra stella più importante, il Sole, morirà. Gli esperti, infatti, si sono ritrovati d'accordo sul fatto che il sole in circa 10 miliardi di anni si spegnerà.

Tuttavia, rispetto al passato sono disponibili delle indicazioni su quello che accadrà alla Terra nel momento in cui si spegnerà.

Un gruppo internazionale di astronomi, che include anche il professore Albert Zijlstra dell'Università di Manchester, sostiene di aver capito cosa accadrà al Sole nel momento in cui terminerà il suo ciclo: si trasformerà in quella che è nota come nebulosa planetaria.

Nel momento in cui il Sole brucerà l'ultimo idrogeno, si trasformerà in un gigante rosso grosso 250 volte la propria superficie attuale, distruggendo quasi al 100 per cento la Terra, che a sua volta sarebbe comunque diventato inabitabile.

Gli scienziati sostengono che questa serie di esplosioni e distruzioni si lascerà dietro un anello spettrale di gas interstellare e polvere.

Tali studi sono stati resi possibili grazie ad un nuovo modello di dati che è in grado di prevedere il ciclo di vita delle stelle. In questo modo gli scienziati sono stati in grado di stabilire quale sarà la fine del Sole.

La ricerca è stata pubblicata per intero sulla rivista Nature Astronomy. In un passaggio si legge che "quando una stella muore, espelle nello spazio una massa di gas e polvere, nota come busta, che può arrivare a raggiungere fino alla metà della massa originaria della stella. Solo successivamente si può vedere il nucleo, ovvero quando è a corto di carburante, prima che si spenga e muoia definitivamente. E' solo allora che il nucleo fa brillare la busta espulsa per circa 10.000 anni, un tempo relativamente breve in astronomia. Questo è ciò che rende visibile la nebulosa planetaria. Alcune di queste sono così luminose che possono essere viste da distanze enormi, misurate in unità di decine di milioni di anni luce, dove la stessa stella sarebbe stata impossibile da vedere in quanto troppo poco debole".