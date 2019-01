Ecco quanto dura un giorno su Saturno: è stato misurato a partire dagli anelli

Utilizzando i nuovi dati provenienti dalla sonda spaziale Cassini della NASA, alcuni ricercatori ritengono di aver risolto uno degli interrogativi più curiosi del sistema solare: la durata di un giorno su Saturno.

Sono 10 ore, 33 minuti e 38 secondi. Ecco quanto dura esattamente un giorno su Saturno.

Il calcolo è risultato difficoltoso per decenni, perché il gigante gassoso non ha una superficie solida con punti di riferimento da tracciare mentre ruota, ed ha un insolito campo magnetico che nasconde la reale velocità di rotazione del pianeta.

La risposta era nascosta negli anelli.

Durante le orbite attorno al gigante, Cassini ed i suoi strumenti hanno esaminato gli anelli ghiacciati e rocciosi con un dettaglio senza precedenti. Christopher Mankovich, uno studente laureato in astronomia e astrofisica presso l'UC Santa Cruz, ha determinato che gli anelli rispondono alle vibrazioni che si generano all'interno del pianeta stesso, agendo in modo simile ai sismometri usati per misurare il movimento superficiale causato dai terremoti. "L'interno" di Saturno vibra a frequenze che causano variazioni nel suo campo gravitazionale. Gli anelli, a loro volta, rispondono a queste variazioni.

"Le particelle su tutti gli anelli non possono fare a meno di sentire queste oscillazioni nel campo gravitazionale", ha detto Mankovich.

La ricerca di Mankovich, pubblicata il 17 gennaio da Astrophysical Journal, descrive come sia riuscito a sviluppare i modelli della struttura interna di Saturno corrispondenti alle alle onde vibrazionali degli anelli. Ciò gli ha permesso di seguire i movimenti dell'interno del pianeta e quindi la sua rotazione.

La velocità di rotazione di 10:33:38 che l'analisi ha prodotto è di alcuni minuti più rapida rispetto alle stime precedenti del 1981, che erano basate su segnali radio provenienti dalla sonda Voyager della NASA.

