Ecco quanto guadagnano le influencer di Instagram: Chiara Ferragni tra le più pagate

Instagram è ormai la piattaforma preferita dagli influencer, che riescono a guadagnare ed ottenere visibilità mondiale attraverso la pubblicazione di quelle che a prima vista potrebbero sembrare delle semplici fotografie ma che nascondo degli studi di mercato molti approfonditi effettuati da team specializzati.

La piattaforma di Mark Zuckerberg di recente ha introdotto una serie di strumenti volti proprio ad aumentare gli introiti delle personalità più famose, che consentono agli utenti di effettuare acquisti direttamente dal sito.

Sono sempre più le ragazze e ragazzi che vedono il lavoro di influencer come un possibile sbocco per il proprio futuro, ma quanto guadagnano le più popolari? Il sito Blogometer è riuscito a quantificare, basandosi sui dati diffusi da HopperHQ, i compensi delle dieci influencer più pagate di Instagram.

Huda Kattan, la trentaquattrenne iraniana vanta oltre 25 milioni di follower, con una copertura di 54 milioni utenti al mese. Secondo il sito, un post sponsorizzato riesce a farle guadagnare circa 18 mila Dollari.

Cameron Dallas, uno degli influencer maschi più popolari al mondo, è ambasciatore di Dolce e Gabbana e vanta circa 21 milioni di seguaci, con una portata mensile di 24 milioni di utente. Il compenso per ogni post sponsorizzato arriva a toccare i 17 mila Dollari.

Jennifer Selter invece è una delle influencer più famose per quanto riguarda il mondo del fitness, e con i suoi 12 milioni di follower ed un engagement di 6,3 milioni di utenti al mese guadagna 15 mila Dollari a post sponsorizzato.

Nash Grier e Zoe Zuegg invece pur essendo due personalità e profili radicalmente diversi, con follower rispettivamente di 10 e 12 milioni, richiedono 13 mila Dollari a post sponsorizzato.

Non poteva ovviamente mancare tra le più pagate la nostra connazionale Chiara Ferragni, che ha dato il via ad un trend mondiale con il blog The Blonde Salad. Il compenso per ogni post sponsorizzato dalla bionda più famosa dei social è altissimo, ed entra tra le top sei, ma resta comunque più basso rispetto ad altre modelle. Blogometer stima circa 12 mila Dollari a post sponsorizzato, ma i numeri sono spaventosi: 40 milioni di utenti mensili e 13 milioni di followers.

Julie Sarinana ed Aimee Song invece richiedono 10 e 9 mila Dollari a post sponsorizzato, mentre chiudono la lista Danielle Bernstein e Liz Eswein a 7 e 6 mila Dollari.