Ecco il robot che segue la luce del sole per far crescere le piante

Le piante, si sa che sono "eliotropiche", ovvero che hanno bisogno della luce del sole per crescere. Tuttavia, per varie ragioni spesso gli esseri umani non sono in grado di prendersene cura a sufficiente, magari spostandole verso la luce solare. Per questi, però, arriva in soccorso un'invenzione di un imprenditore cinese.

Si chiama Sun Tianqi ed ha modificato un robot giocattolo a sei zampe, realizzato dall'azienda per cui lavora, Vincross, per rendere possibile il trasporto di una pianta sul dorso.

A livello estetico, il robot modificato riprende a grandi linee un grosso granchio a sei zampe, ma riprende anche le sembianze di Bulbasaur dei Pokemon. La particolarità è data dal fatto che il robot si sposta verso il sole quando è necessario e si ritira all'ombra al momento giusto. Resta da capire come faccia ad ottenere i dati giusti per effettuare questo tipo di spostamenti, ma è facile intuire l'integrazione con sensori di luce, ombra ed umidità.

Il progetto è stato inizialmente annunciato lo scorso anno su un forum, ed a distanza di pochi mesi ha visto la luce.

Tianqi sostiene di essere stato ispirato da un girasole morto visto durante una mostra, che era stato ritratto come seduto all'ombra. L'imprenditore sottolinea come le piante, solitamente, sembrano essere "eternamente ed inspiegabilmente passive": si possono tagliare, bruciare o altro, ma non fanno mai nulla. Tuttavia, secondo lo stesso proprio come gli esseri umani, hanno bisogno di un modo per muoversi, ecco perchè in soccorso può arrivare la tecnologia.

"Con una robotica di base, le piante possono sperimentare la mobilità e l'interazione. Spero che questo progetto possa ispirare altre persone a far interagire la natura con la tecnologia" continua Tianqi.

Il progetto completo è descritto a questo indirizzo.