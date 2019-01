Ecco il robot made in Italy che prepara il ragù alla Bolognese in 25 minuti

Venticinque minuti per preparare uno dei piatti più iconici del nostro paese e dell'Emilia Romagna: il ragù alla bolognese. E' questo il tempo che impiega un nuovo macchinario prodotto da Roboqbo, un'azienda completamente made in Italy con sede a Bentivoglio, in provincia di Bologna.

La compagnia, una veterana del settore, è stata fondata nel 1978 ed è leader nel campo della progettazione, costruzione e commercializzazioni di attrezzature per la trasformazione alimentare. Con questo nuovo robot però vuole portare il proprio mercato ad un livello successivo, velocizzando e facilitando la preparazione di un piatto non facile e che richiede ore di tempo.

Gli utenti dal loro canto non dovranno fare altro che inserire nell'apposito cestello tutti gli ingredienti necessari per preparare "la bolognese": carne macinata, carote, sedano, passata di pomodoro e cipolle. Dopo di che basta selezionare l'apposito programma e schiacciare il tasto dedicato. A questo punto il robot effettua tutta la lavorazione della materie prime e trita, taglia, miscela, emulsiona, cuoce a vapore sotto vuoto, concentra, omogenizza, polverizza ed impasta.

E' chiaro che si tratta di una soluzione rivolta principalmente ai grossi ristoranti che devono sottostare a ritmi frenetici per servire i clienti nel minor tempo possibile.

Repubblica a tal proposito si sofferma anche sui costi: la versione base del robot costa 40 mila Euro e garantisce una capienza tra 8 ed 860 litri.

Dalla società bolognese fanno sapere che il tutto è possibile grazie agli importanti investimenti che l'azienda effettua ogni anno in ricerca e sviluppo. I robot sono venduti in 79 paesi.