Ecco il sito che genera la password più sicura del mondo

La scelta della password per da utilizzare per i servizi online è un processo estremamente importante, in quanto spesso agli account vengono associati dati personali anche sensibili che se dovessero finire nelle mani di utenti malintenzionati, potrebbero provocare non pochi problemi.

E' il caso degli account collegati ai servizi di home banking: la scoperta della password potrebbe provocare truffe ed il trasferimento di denaro, con conseguente azzeramento del conto corrente e la perdita del denaro.

Proprio sulla questione negli ultimi tempi si sono mosse le principali società che operano nel web, che hanno dato il via a varie campagne di sensibilizzazione allo scopo di spingere le persone ad adottare password quanto più sicure possibili.

I consigli sono tanti, ma quello più diffuso (e che sentiamo di rinnovare anche noi su queste pagine) è di evitare di utilizzare la stessa password per tutti i servizi, e di utilizzare applicazioni ed estensioni per i browser in grado di memorizzare tutte le password, come il portachiavi di Chrome su cui Google ha lavorato duramente con le ultime versioni dell'applicazione e che ha potenziato, aggiungendo la possibilità di generare password per ogni servizio.

In soccorso degli utenti che necessitano di consigli arriva Mostsecure.pw, un sito web che genera una password casuale soddisfacendo tutti i requisiti. La password infatti include caratteri maiuscoli e minuscoli, numeri, simboli, e sono composte da 20 elementi unici.

Un servizio che ci sentiamo di consigliare per ottenere qualche consiglio sulla password da usare.