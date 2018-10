Ecco tutti gli sfondi del Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Assieme all'Huawei Mate 20 Pro, il produttore cinese ha rivelato anche un'esclusiva edizione brandizzata Porsche: l'Huawei Mate 20 RS Porsche Design. Lo smartphone ha un prezzo a dir poco proibitivo, parliamo di 1695€ per la versione base, e 2095€ per quella con storage da 512GB. Troppo? Potete comunque scaricare i suoi sfondi esclusivi, gratis.

Le specifiche dello smartphone:

Processore Kirin 980 Octa-Core 7nm

Octa-Core 7nm 2x Cortex-A76 (2.6 Ghz) + 2x Cortex-A76 (1.92GHz) + 4 x Cortex-A55 (1.8 GHz

8GB RAM

GPU Mali-G76 720MHz

720MHz Schermo OLED 6.39'' da 3120 x 1440px

Fotocamera principale con tripla camera Leica (40 MP, 20MP grandangolare e 8MP)

(40 MP, 20MP grandangolare e 8MP) Fotocamera interna da 24MP

Batteria 4200mAH

Scocca impreziosita da due strisce di pelle e logo Porsche Design

Lo smartphone presenta poi tutta una serie di elegantissimi sfondi esclusivi. Ora, se il vostro obiettivo è mettere le mani su questi 1690€ sono a dir poco eccessivi, ma nessuna paura perché grazie ad Android Authority possiamo renderveli disponibili gratuitamente. Li trovate tutti nella galleria.

Per una visione più dettagliata delle specifiche di questo smartphone di lusso vi rimandiamo qui. Non è la prima collaborazione tra Porsche e Huawei, che già prima ad ogni modo aveva collaborato con altri produttori di telefoni.



Grazie ad Android Authority per questa ghiotta opportunità. Immagini nella galleria in calce. Qual è il vostro preferito?