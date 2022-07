Eccoti serviti due segreti della vita privata di George Washington

Gli Stati Uniti sono la terra delle opportunità e la landa del patriottismo più estremo ma tutto questo non sarebbe mai esistito senza un uomo in particolare, il cui nome che riecheggia ancora nei libri di storia: George Washington, primo presidente e padre fondatore degli Stati Uniti d’America.

Tutto il glorioso operato che gli si accoda, ha reso questa figura più di un semplice uomo, ascendendo il suo vissuto e le leggende che vengono avvicendate. Tuttavia, Washington era umano, e come tutti, imperfetto. Ciò vuol dire che molto della sua storia, per quanto gloriosa, è stato elevato, glorificato azzerando quanto di deprecabile lo abbia, invece, coinvolto.

Tra gli oscuri meandri della vita del Primo Uomo d’America, le vicende sentimentale risultano essere uno punto particolarmente delicato; riavvolgendo il nastro, George Washington sposò l’allora ventottenne Martha Dandridge, nel 1759. I due non ebbero figli biologici, Washington accolse i figli avuti dalla consorte in un precedente matrimonio, crescendoli come propri: Serena e Felice. Ciò che si scoprì in seguito, però, non fece lustro alla figura del Presidente, il quale era strettamente legato ad una tale Sally Fairfax.

Questa donna, meritevole di avergli mostrato le basi per guidare la classe superiore e l’aristocrazia che orbitava intorno alle colonie, non rappresentò solo un volto alleato per crescere e progredire culturalmente, ma un vero e proprio amore a senso unico, il quale si è manifestato prima delle nozze con Martha e protrattosi anche oltre.

Inoltre, tra i grandi miti che circondano George Washington circola la leggenda circa i suoi denti. Washington è stato condizionato da problemi dentali per tutta la vita, seppur dedicasse molto tempo e attenzione alla cosa. Ciononostante, nemmeno le cure più accorte e meticolose riuscirono a cambiare le carte in tavola e così per lui divenne necessario investire in protesi dentarie. In questo modo, la leggenda ha preso forma, asserendo che i denti del Primo Presidente degli Stati Uniti fossero fatti di legno, quando la realtà era ben diversa, poiché si trattavano di oggetti realizzati con materiali non proprio ragguardevoli, come i denti degli schiavi.

Tra i documenti di Washington che sono sopravvissuti fino ad oggi c'è una ricevuta, che documenta l’acquisto di nove denti. E mentre questa “pratica” sembra essere particolarmente crudele e inusuale, i curatori della memoria di Washington sottolineano che questa era una pratica comune sin dal medioevo, con i poveri che vendevano i loro denti ai dentisti o che addirittura venissero presi dai cadaveri.