Echo Dot di terza generazione torna a 29,99 Euro su Amazon!

Quest'oggi Amazon ha voluto stupire positivamente i propri clienti con un'interessante offerta su uno dei prodotti più apprezzati degli ultimi anni. Echo Dot, l'altoparlante intelligente basato su Alexa, infatti, torna al prezzo di pre-ordine.

Lo smart speaker può infatti essere acquistato a soli 29,99 euro, la metà rispetto ai 59,99 euro precedenti. Un prezzo che lo rende a tutti gli effetti un best buy per coloro che intendono testare con mano l'assistente personale del colosso di Jeff Bezos o che in alternativa hanno intenzione di acquistarne un secondo da mettere in un'altra stanza.

Echo Dot di terza generazione può essere controllato direttamente con la voce e supporta i servizi di streaming musicali come Spotify, Amazon Music e TuneIn, per accedere rapidamente al catalogo di canzoni e podcast.

Punto forte dell'esperienza Alexa è rappresentato dalle skill (tra cui è presente anche quella di Everyeye), che ampliano ulteriormente le funzionalità di Alexa rendendola a tutti gli effetti un assistente domestico. Echo Dot, ovviamente, può essere accoppiato ad una lampadina intelligente o sistemi di domotica.

La configurazione è molto semplice e viene effettuata direttamente tramite l'applicazione disponibile per iOS ed Android.

In offerta sono disponibili tutte le colorazioni (antracite, grigio chiaro e grigio melange). La spedizione beneficia di tutti i vantaggi previsti dal Prime.