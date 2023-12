Echo e Kindle: le offerte di Amazon per Natale 2023

Se qualche ora fa abbiamo parlato delle offerte di Amazon su iPhone 15, ora ci soffermiamo su alcuni sconti molto interessanti che vengono proposti dal marketpace online sugli smart speaker della gamma Echo e su alcuni Kindle.

Con l'avvicinarsi del Natale, infatti, è possibile acquistare a prezzi ridotti diversi modelli di smart speaker, oltre che alcune varianti del Kindle. Vediamo di quali si tratta:

Echo Pop | Altoparlante Bluetooth intelligente con Alexa, compatto e dal suono potente | Lavanda: 19,99 Euro

Su tutti i prodotti in questione, la consegna è garantita prima di Natale, e tramite la scheda è possibile anche associare il proprio account direttamente ad un Echo o Kindle per facilitarne la configurazione. Ovviamente, il consiglio è comunque di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poter avere la certezza di riceverlo per Natale.