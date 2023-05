Echo Pop ed Echo Show 5 arrivano oggi in Italia: disponibili per l'acquisto

A pochi giorni dall'annuncio di Echo Pop ed Echo Show 5, i nuovi smart speaker targati Amazon arrivano finalmente in Italia e da oggi possono essere acquistati sul sito del gigante di Seatte.

Conclusa la fase di preordine, sia Echo Pop che Echo Show 5 sono disponibili per l'acquisto con consegna garantita per sabato 3 Giugno 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna:

Echo Pop | Altoparlante Bluetooth intelligente con Alexa, compatto e dal suono potente | Lavanda: 54,99 Euro

Nuovo Echo Show 5 (3ª generazione) | Schermo touch intelligente e compatto, con Alexa: controllo della Casa Intelligente e molto altro | Azzurro: 109,99 Euro

Amazon propone anche il pagamento rateale in cinque o dodici mensilità, a tasso zero ed interessi zero. Possibile anche collegare il proprio account agli smart speaker già in fase di acquisto.