Echo Show 5, bundle per il risparmio energetico in sconto quasi del 50% su Amazon

Nonostante l’avvicinarsi di marzo, il freddo intenso continua ad attanagliare il nostro paese. Tadoo per questo motivo ha colalborato con Amazon e Meross per condividere un bundle per implementare soluzioni intelligenti per risparmiare energia.

Il bundle può essere acquistato a 175,99 Euro, 168,97 in meno rispetto al prezzo di listino di tutti i prodotti presenti nel pacchetto di 344,96 Euro. Amazon garantisce la consegna già per domani 25 Febbraio 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

Acquistando il pacchetto è possibile ottenere una riduzione di prezzo importante con un bundle contenente termostato intelligente wireless Tadoo, due spine intelligenti Meross ed un Amazon Echo Show 5 da cui controllare i dispositivi della smart home.

Tra le funzioni principali di Tadoo troviamo il Geofencing, l’Open Window Detetion, la Weather Adaption e l’Air Comfort, che permettono di prendersi cura dell’efficienza energetica della casa e risparmiare il 22% sui costi di riscaldamento, secondo i dati ufficiali diffusi da Amazon. Le spine invece possono essere abbinati ai dispositivi per la casa e consentono di risparmiare sulle bollette.