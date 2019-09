Echo Studio, il nuovo Echo Dot ed Echo Flex arrivano in Italia: prezzi e disponibilità

Amazon ha tenuto ieri sera l'evento di presentazione dei nuovi dispositivi della gamma Echo, tra cui le nuove Echo Buds ed i nuovi smart speaker. Nella notte la società americana ha aggiornato il listino anche sul sito web italiano, annunciando l'arrivo delle new entry anche nel nostro paese. Ecco i prezzi e la data di disponibilità.

Il nuovo Echo Studio, ovvero il nuovo altoparlante con supporto Dolby Atmos ed Alexa, sarà disponibile in Italia a partire dal 7 Novembre al prezzo di 199,99 Euro, ma è già possibile preordinarlo per riceverlo a casa proprio al day one.

Debutto italiano anche per Echo Dot di terza generazione, che si differenzia dal precedente per la presenza di un orologio digitale sul fianco. In questo caso il lancio avverrà in anticipo, il 16 Ottobre, al prezzo di 69,99 Euro, mentre la versione senza orologio costerà 59,99 Euro.

Tra le new entry del listino troviamo anche la nuova videocamera di sicurezza in alta definizione compatibile con Alexa, la Ring Stick Up Cam Battery, che sarà disponibile a partire dal 23 Ottobre al prezzo di 99 euro.

Arriva in Italia anche Echo Flex, di cui abbiamo avuto modo di parlare ieri. Si tratta di un altoparlante intelligente con spina integrata e porta USB per ricaricare lo smartphone. Il lancio è previsto per il 14 Novembre al prezzo di 29,99 Euro. Amazon in questo caso sottolinea che a causa dell'elevata domanda alcune versioni potrebbero essere spedite dopo il day one, ecco perchè è raccomandabile effettuare il preordine.

Infine, il nuovo Amazon Echo di terza generazione con tessuto blu-grigio, arriverà il 16 Ottobre a 99,99 Euro.