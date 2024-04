Durante le eclissi avviene un fenomeno misterioso, che la scienza non ha ancora spiegato

Uno degli ultimi misteri che circondano le eclissi solari è un fenomeno fisico, che è stato osservato per la prima volta da un fisico francese, Maurice Allais, il 30 giungo 1954. Più tardi Allais avrebbe vinto il premio Nobel per l'economia, ma non riuscì mai a dare un senso a ciò che aveva visto.

Quel giorno Allais assistette, come tanti altri suoi concittadini, all'eclissi solare che coprì per qualche minuto il cielo della Francia e dell'Europa continentale, sennonché si trovava nei pressi di un pendolo di Foucault, uno strumento che consente di osservare direttamente il moto di rotazione terrestre.

Casualmente, Allais verificò che durante l'eclisse il pendolo subì un'anomalia nel suo piano di oscillazione, provocando un errore relativo alla sua precessione. Con questo termine i fisici determinano il cambiamento nell'orientamento dell'asse di rotazione di un corpo rotante, quindi l'errore osservato durante l'eclisse era molto grande, tanto da indurre a pensare che la Terra avesse per qualche secondo invertito il suo senso di rotazione.

Ovviamente questo non era possibile ed è per questa ragione che Allais - subito dopo aver studiato il fenomeno - proclamò l'allarme a tutti i suoi colleghi, nel tentativo di comprendere cosa fosse successo.

Tale fenomeno venne tra l'altro riosservato dallo stesso Allais durante un'eclisse successiva, avvenuta il 2 ottobre 1959. In questa occasione, però, il fisico francese decise di utilizzare non un semplice pendolo di Foucault, ma un gravitometro e un pendolo paraconico di sua invenzione.

Per questa sua ricerca ricevette il Premio Galabert della Società Astronautica Francese e un premio economico da parte della Gravity Research Foundation degli Stati Uniti. Tuttavia non riuscì mai a spiegarne le cause né la meccanica.

Anni dopo gli astronomi decisero che questo comportamento anomalo dei pendoli avrebbe preso proprio da lui il nome - per questo si parla di "Allais Effect" -, per sottolineare l'importanza delle sue ricerche. Oggi però la questione rimane molto controversa, tanto che nuovi fisici hanno suggerito che l'effetto Allais potesse trattarsi solo di un imbroglio architettato dallo stesso scienziato, visto che i dati da lui forniti sembrano incompleti o incoerenti.

Altri scienziati hanno infine affermato di non aver assistito a nessun strano fenomeno durante eclissi successive, tanto che nel 2010 in Argentina un folto gruppo di astronomi ha smentito definitivamente le osservazioni di Allais, permettendo a tutti tramite una diretta streaming (oggi perduta) di verificare che di fronte a una eclissi un pendolo di Foucault non subisce alcuna anomalia. che porta al cambiamento di precessione nel suo piano di oscillazione.

L'effetto di Allais potrebbe quindi rivelarsi una delle tante fake news diffusasi per sfruttare il fascino delle eclissi o a un tentativo maldestro di Allais di recuperare ad un suo errore.

Non tutti gli errori nella storia della scienza sono stati considerati inutili: anche Einstein compì vari errori lungo la sua carriera, ma non per questo non furono utilizzate dalla ricerca.

