Eclissi di Luna del 16 Luglio: orari, durata e come vederla dall'Italia

Nella notte tra il 16 ed il 17 Luglio andrà in scena l'Eclissi di Luna, che darà il via ad un Luglio spettacolare per gli appassionati di astronomia. Il satellite sarà oscurato tra il 55 ed il 70% dal cono d'ombra della Terra, e l'intero fenomeno sarà visibile anche dall'Italia.

L'Istituto Nazionale di Astrofisica ha diffuso quest'oggi la tabella che vi proponiamo in calce, che fornisce delle importanti indicazioni su come assistere all'eclissi dalle varie località italiane. Indicativamente, la Luna entrerà nella penombra alle 20:44, ed uscirà alle 2:17 del 17 Luglio.

Il picco dovrebbe essere raggiunto alle 23:30, ma chiaramente il tutto dipenderà dalle condizioni meteorologiche.

Come vi mostriamo nella tabella, gli orari dell'eclissi sono praticamente identici per tutte le località. A cambiare sono gli orari del tramonto e della levata della Luna.

Indicativamente però gli orari saranno i seguenti

16/07/2019, 20:44 - La Luna entra nella penombra

16/07/2019, 22:01 - La Luna entra nell'ombra

16/07/2019, 23:30 - Massimo dell'eclisse

17/07/2019, 00:59 - La Luna esce dall'ombra

17/07/2019, 02:17 - La Luna esce dalla penombra

Almeno al momento non sono disponibili informazioni sull'eventuale trasmissione in streaming dell'evento e vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

Sempre sulla Luna, vi ricordiamo che il nostro speciale che spiega come si è formata.