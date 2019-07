L'Eclissi di Luna di Luglio 2019 sarà visibile anche dall'Italia: data ed orari

Luglio si appresta a diventare un mese spettacolare per gli appassionati di astronomia. Nella notte tra il 16 ed il 17 Luglio infatti andrà in scena una spettacolare eclissi di Luna parziale, che sarà visibile anche da tutta Italia. Il cono d'ombra della Terra, complessivamente, oscurerà tra il 55 ed il 70% del nostro satellite.

Il fenomeno prenderà il via alle 18:42, quando comincerà il crepuscolo. Gli appassionati dovranno tenere gli occhi (e binocoli) ben puntati verso l'alto dopo le 20:00, quando comincerà ad essere visibile.

Il picco sarà raggiunto tra le 22 e le 23:30, come osservato dall'Unione Astrofili Italiani, secondo cui l'intero evento si esaurirà nel giro di un paio d'ore. Complessivamente, l'uscita dalla zona di penombra dovrebbe avvenire intorno alle 2 italiane.



Di seguito la tabella completa:

16/07/2019, 20:44 - La Luna entra nella penombra

16/07/2019, 22:01 - La Luna entra nell'ombra

16/07/2019, 23:30 - Massimo dell'eclisse

17/07/2019, 00:59 - La Luna esce dall'ombra

17/07/2019, 02:17 - La Luna esce dalla penombra

L'aspetto più affascinante dell'eclissi di Luna è rappresentato dal fatto che, a differenza di quanto avviene con quelle solari, non sarà richiesto alcun tipo di accorgimento o attrezzatura particolare per poterla ammirare per intero, dal momento che potrà essere osservata ad occhio nudo. Una visione ottimale è chiaramente garantita da telescopi o binocoli, soprattutto se posizionati in luoghi dove le luci delle città hanno una minore intensità.

Al momento ancora non sono disponibili informazioni su eventuali dirette, ma è probabile che l'evento venga trasmesso su YouTube.

Lo scorso 2 Luglio la NASA ha trasmesso in diretta l'eclissi solare del sudamerica.