Eclissi lunare del 21 Gennaio: le foto più belle da varie parti del mondo

E' stato un risveglio all'insegna dell'Eclissi Lunare quello di oggi 21 Gennaio. Il nostro satellite infatti si è tinto di rosso, regalando una vista mozzafiato ai milioni di appassionati che hanno alzato gli occhi verso il cielo per gustarsi il fenomeno naturale.

Si è trattata dell'unica eclissi lunare del 2019, che negli Stati Uniti è cominciata poco prima di mezzanotte ed in Italia ha raggiunto il culmine all'alba, intorno alle 6:15.

Per chi non avesse seguito le nostre notizie d'approfondimento, ricordiamo che l'eclisse ha avuto luogo perchè la Terra si è frapposta tra il sole e la Luna. Si è trattato del fenomeno opposto dell'eclissi solare, che si verifica quando la Luna entra nella direzione del sole.

L'eclissi è stata ancora più particolare in quanto si è verificata nel periodo della super Luna, un fenomeno che ha reso ancora più affascinante la vista.

Quest'anno ci saranno altre due super lune, ma anche un'eclissi solare totale nell'emisfero meridionale a luglio ed un'altra eclissi visibile solo in alcune parti dell'Asia verso la fine dell'anno.

In attesa però, il New York Times ha pubblicato un set mozzafiato di fotografie dell'eclissi lunare di qualche ora fa, scattate da varie parti del mondo: da Washington a Manhattan, passando per Montevideo, Colonia e Bruxelles.