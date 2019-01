Eclissi lunare totale del 20 e 21 gennaio: sarà l'ultima, la prossima nel 2022

Le persone che abitano nelle Americhe del Nord e del Sud, o in parte dell'Europa e dell'Africa potranno osservare un'eclissi lunare totale durante la notte dal 20 al 21 gennaio, evento che sarà anche l'ultimo del suo genere, fino al 2022.

La Luna piena sarà nell'ombra della Terra dalle 03:34 GMT alle 06:51 GMT (ovvero dalle 04:34 del mattino fino alle 7:51, in Italia).

L'eclissi totale durerà circa un'ora, a partire da 04:41 GMT secondo la NASA.

Durante l'eclisse, la Luna sarà ancora visibile, ma in una tonalità di rosso, ecco perché un'eclissi lunare viene spesso definita una "Luna di sangue". Il colore rosso è dovuto in realtà allo stesso fenomeno che fa apparire i tramonti rosa, arancione o rosso. "Un po 'di luce solare viene rifratta dall'atmosfera terrestre e raggiunge la Luna, piegandosi intorno ai bordi della Terra", ha spiegato Walter Freeman, professore al dipartimento di fisica dell'Università di Syracuse (New york).

"Questa piccola quantità di luce rossa illumina la Luna abbastanza da consentirci di vederla, e invece di essere luminosa e bianca, sarà molto fioca e rossa, 10.000 volte più debole del solito."

Sebbene le eclissi lunari totali avvengano, in media, da una a tre volte all'anno, dopo questa si dovrà attendere tre anni, prima di poter vedere un evento del genere.

"È l'ultima possibilità per un po 'di vedere un'eclissi lunare totale", ha detto Bruce Betts, scienziato presso il "The Planetary Society".

La prossima eclissi totale sarà visibile dall'Europa il 16 maggio 2022. Il tempo nuvoloso può interferire con la visualizzazione, ma gli esperti dicono che, diversamente dal caso di un'eclissi solare, non c'è bisogno di occhiali speciali da utilizzare per vedere un'eclissi lunare. Questo perché la Luna non produce luce propria, ma riflette solo la luce del Sole. "La Luna non è mai abbastanza luminosa da ferire i nostri occhi come il Sole", conclude Freeman.