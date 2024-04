No, durante l'eclissi non viene creato alcun materiale ultra raro nell'atmosfera

Nel 1869, un'eclissi solare diventò il palcoscenico di una scoperta tanto affascinante quanto enigmatica. Due astronomi, osservando la corona del Sole, individuarono una linea spettrale che non corrispondeva a nessuna sostanza allora conosciuta.

Decisero che doveva trattarsi di un nuovo elemento, battezzandolo "coronium", sebbene ci fosse chi preferiva il nome "newtonium". Solo in seguito, divenne chiaro che tale elemento non esisteva; eppure, l'idea del coronium ha avuto un impatto notevole sul corso della scienza.

All'epoca, la recente scoperta che ogni elemento e molecola emette uno spettro luminoso distintivo quando riscaldato aveva già posto le basi per tali ricerche. Un anno prima, durante un'altra eclissi, fu rilevata una linea spettrale sconosciuta che condusse alla proposta dell'esistenza dell'elio, elemento ancora non isolato sulla Terra (ma che oggi stiamo già finendo).

L'anno seguente, l'anticipazione di scoprire nuovi elementi spinse gli scienziati fino in Alaska per osservare l'eclissi, e la linea verde distintiva suggerì di averne trovato uno. Nonostante l'assenza di prove tangibili sulla Terra per decenni, la frequenza di questa colorazione verde nelle foto delle eclissi solari diede credito all'esistenza del coronium.

Questa convinzione persistette fino a quando, negli anni '30, fu dimostrato che la misteriosa linea spettrale era prodotta da atomi di ferro ionizzati in maniera estrema, una condizione che richiedeva temperature di circa un milione di gradi, ben superiori a quelle della superficie solare.

Questa scoperta ribaltò le conoscenze dell'epoca, dimostrando che la corona solare è centinaia di volte più calda degli strati esterni del Sole. Anche a distanza di quasi un secolo, gli astronomi sono ancora alla ricerca di una spiegazione per questo fenomeno, diventato uno degli obiettivi principali della sonda solare Parker.

