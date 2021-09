Quella volta che l'eclissi riuscì a fermare una guerra durata 6 anni

Gli avvenimenti in grado di fermare una guerra non sono certamente molti, se non la sconfitta o la resa di una delle due parti. Tuttavia, il 28 maggio 585 a.C., durante la battaglia tra i medi e i lidi che ebbe luogo in Asia Minore, un evento astronomico riuscì a fermare una guerra che durava da sei anni: l'eclissi solare.

Grazie all'apparizione dell'eclissi i due eserciti deposero le armi e accettarono ambe le parti una tregua.

Non era la prima ad essere stata registrata in quel periodo perché in effetti nelle tavolette d'argilla babilonesi ritrovate dagli archeologi si parlava di eclissi già nel 1375 a.C., in Ugarit. Successivamente vennero osservate delle eclissi totali rispettivamente nel 1063 a.C. e nel 763 a.C., tuttavia quella del 583 fu la prima che gli astronomi del tempo riuscirono a prevedere.

Erodoto, il celebre storico greco, raccontò che fu Talete di Mileto, considerato il primo vero filosofo della cultura occidentale, a predirla. Aggiunse inoltre che sarebbe avvenuta in un anno in cui i Medi e i Lidi erano in guerra ed aveva ragione, o per lo meno così sembra.

Gli studiosi di ogni epoca ne hanno discusso per oltre duemila anni in quanto secondo alcune fonti questa eclissi prevista da Talete accadde forse nel 610 a.C, ovvero 25 anni prima del 28 maggio 583 a.C.

D'altronde non è semplice prevedere un'eclissi solare perché non basta calcolare quando avverrà ma anche dove sarà visibile. Bisogna conoscere l'orbita della luna, visto che quando il satellite passa davanti al sole l'evento è visibile solo sul lato della Terra in cui è notte. I greci non avevano la tecnologia per prevederlo, o almeno così credono in molti. anche se il ritrovamento della macchina di Anticitera, il meccanismo che ha sbalordito gli storici di tutto il mondo, stravolge un po' le carte in tavola.

Qualunque sia stato il metodo con cui Talete predisse l'eclissi, quello che è certo è che si verificò e le lotte tra Medi e Lidi durante oltre 15 anni ebbero fine.

