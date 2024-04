Dopo l'ultima eclissi solare sono apparsi filamenti 'rosa' intorno alla Luna, cosa sono?

Durante l'eclissi solare dell'8 aprile il cielo ci ha regalato un fenomeno davvero spettacolare: intorno alla Luna sono apparsi dei filamenti di un intenso colore rosa. Ma cosa sono esattamente queste luminose apparizioni? Conosciuti come prominenze solari, questi fenomeni raccontano anche molto sull'attività del nostro Sole.

Stabilito che è sconsigliabile guardare ad occhio nudo l’eclissi solare, i fortunati che sono riusciti a vedere l'ultima eclissi solare totale avranno sicuramente notato questo fenomeno. Le prominenze solari sono fenomeni solari che appaiono come brillanti strutture di plasma che si estendono oltre la superficie del Sole, creando un effetto visivo straordinario. Questi "filamenti" possono avere dimensioni enormi superando il diametro della Terra, e si manifestano in diverse forme, come archi o flussi archi, con un'estremità ancorata al Sole.

Il plasma che compone le prominenze solari è intriso di idrogeno e elio carichi di elettricità (a proposito, sapevate del giacimento di elio più grande mai trovato?), che emettono luce principalmente nella parte rossa dello spettro. Questa emissione, combinata con la luce bianca delle emissioni termiche ordinarie, produce l'effetto rosa visibile qui. È la dinamica interna del Sole, con il suo complesso gioco di campi magnetici, a dare vita a queste spettacolari eruzioni di plasma.

L'eclissi di lunedì scorso si è verificata in prossimità del massimo solare, ovvero il periodo in cui il Sole raggiunge l'apice della sua attività. In questi momenti, fenomeni come le prominenze solari diventano più frequenti e vistosi, grazie alla maggiore complessità e instabilità dei campi magnetici solari. È per questo che, anche se questi fenomeni sono osservabili in qualsiasi periodo, durante il massimo solare e le eclissi diventano particolarmente spettacolari.

Ma detto questo: sapete quanto è stata l'ultima eclissi solare totale visibile in Italia?

