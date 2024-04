In che modo l'eclissi solare influenzerà la produzione di energia solare?

Il prossimo 8 aprile, un fenomeno astronomico spettacolare attraverserà il cielo del Nord America, da ovest in Messico fino a Terranova in Canada: un'eclissi solare totale che catturerà l'attenzione di milioni persone.

Questo evento non è solo un'occasione per gli appassionati di astronomia ma solleva interrogativi pratici sul suo impatto sulla produzione di energia solare, specie in Stati come il Texas, che nel 2022 ha superato la California come leader nella generazione di questa forma di energia rinnovabile.

Gli operatori della rete elettrica, tuttavia, non sono colti di sorpresa. Grazie alla prevedibilità degli eventi celesti, antica di secoli, è possibile pianificare con anticipo. Durante l'eclissi, che vedrà il sole completamente oscurato per poco più di quattro minuti lungo il percorso di totalità, si prevede una riduzione della luce solare disponibile per le ore di transito lunare, influenzando dunque la produzione energetica dai pannelli solari.

Nonostante ciò, non si prevedono interruzioni significative. Altre fonti energetiche, come il gas naturale e l'idroelettrico, che già nel 2017 durante la Grande Eclissi Americana avevano compensato la mancanza, sono pronte a intervenire, insieme alle soluzioni di accumulo dell'elettricità. Questo assicura che le abitazioni alimentate da pannelli solari non subiranno perdite di potenza, grazie anche al supporto della rete e alle riserve di energia.

Sebbene l'eclissi comporti una diminuzione temporanea della generazione di energia solare, non rappresenta un pericolo, a patto di non osservare direttamente il sole senza la protezione adeguata. Le autorità stanno preparando l'arrivo di milioni di persone lungo il percorso di totalità, fornendo raccomandazioni per la sicurezza e invitando a prepararsi come per un grande temporale.

L'eclissi solare si prospetta quindi non solo come un momento di rara bellezza ma anche come un test importante per la resilienza delle nostre infrastrutture energetiche. A tal proposito: ecco dei falsi miti riguardo questi eventi.

