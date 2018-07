Eclissi solare parziale del 13 Luglio: dove vederla

Luglio 2018 sarà un mese straordinario a livello astronomico. Come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, il prossimo 27 Luglio si terrà quella che è già stata definiti "l'eclisso del secolo", in quanto la più lunga degli ultimi anni. Oggi, però, si terrà un'eclissi parziale di Sole, che sfortunatamente non sarà visibile dall'Italia.

La Luna, infatti, non riuscirà a coprire il sole, lasciando visibile una parte. Gli appassionati potranno osservarla dall'emisfero australe: Tasmania o Australia, per la precisione, ma dovranno comunque alzarsi all'alba per assistere allo spettacolo, in programma alle 5:01 del mattino.

Come riportato dalle principali agenzie di stampa e spaziali, lo spettacolo potrà essere visto quasi nella sua interezza in Tasmania, ad Hobart, mentre dall'Australia la vista sarà meno spettacolare, con l'angolo di visione che diminuirà gradualmente fino alla costa settentrionale dell'Antartide.

A tal proposito vi ricordiamo che il prossimo 11 Agosto si terrà l'eclissi parziale di Sole, che però potrà essere vista anche dall'Europa. Il 2 Luglio 2019, invece, è in programma l'eclissi totale della nostra stella più importante: l'Osservatorio di La Silla e l'Europeo Meridionale, in Cile, stanno già raccogliendo le prenotazioni in vista della messa in vendita dei biglietti.

L'evento del prossimo anno sarà eccezionale: la Luna, nella fattispecie, coprirà l'intero disco solare, oscurandolo completamente.