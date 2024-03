L'eclissi solare è pericolosa? Mancano pochi giorni e ora sappiamo la verità

Tra pochissimi giorni e precisamente l'8 aprile, un'eclissi totale attraverserà il Nord America. L’eclissi dovrebbe essere spettacolare, coincidendo con il massimo solare. Ma c’è da preoccuparsi?

"Durante l'eclissi del 2024, il Sole sarà (o ci sarà vicino) al massimo solare, quando il campo magnetico sarà più simile a una palla di pelo aggrovigliata. In aggiunta a ciò, gli spettatori avranno maggiori possibilità di vedere le protuberanze, che appaiono come luminosi anelli che escono dal Sole", afferma la NASA.

In particolare, l'eclissi dovrebbe essere visibile dal Messico al Canada. Ciò che tuttavia preoccupa, è l’incredibile quantità di avvisi e consigli diramati da vari organi di informazione più o meno autorevoli.

Si passa dal chiedere alle persone "semplicemente" di fare scorta di carburante, cibo e acqua, ad alcuni funzionari che hanno avvertito che le scuole dovrebbero chiudere. Cosa sta succedendo?

Chiariamolo subito, poiché anche questa volta non ci saranno schizzi di sangue nello spazio: l'eclissi, ovviamente, non è pericolosa per le persone sulla Terra.

La nostra amata Luna, non fa altro che proteggerci dai dannosi raggi UV, come se fosse un gigantesco parasole roccioso. Allora perché quest’anno ci sono stati così tanti avvertimenti sull’eclissi? La risposta è più semplice del previsto.

Tutto ciò, è semplicemente dovuto al previsto aumento dei turisti legati all’eclissi, che aumenta di conseguenza la pressione sui trasporti locali e sui servizi di emergenza che non sono in grado di gestire un simile afflusso. Il consiglio è di fare scorta in anticipo per ridurre il numero di auto in circolazione nel giorno dell'eclissi.

"Quello che potremmo avere qui è una folla a cui non siamo abituati. Non siamo predisposti a livello di infrastrutture per questo, non abbiamo le strade", ha spiegato Dave Freeman, direttore dell'EMA della contea di Lorain.

Anche le torri dei telefoni cellulari potrebbero sovraccaricarsi e le scuole in alcune contee del Texas sono state avvisate di chiudere per alleviare parte dello stress del traffico. Non si tratta però di una "novità", poiché a quanto pare, anche nel 2017 la situazione non fu poi molto diversa.

"Le milioni di persone attratte dai luoghi lungo il percorso dell'eclissi hanno messo a dura prova le limitate strutture di trasporto e la congestione del traffico era intensa in molte località", ha spiegato il consulente di ingegneria dei trasporti Jonathan Upchurch a Transportation Research News.

Per avere un’idea di ciò che ha comportato un tale evento, lo stesso Upchurch afferma: "In tutto il paese, le autostrade interstatali vicino al percorso della totalità hanno subito una congestione del traffico poco dopo l'eclissi, con tempi di percorrenza più lunghi del normale. Ad esempio, viaggiare da Casper nel Wyoming, a Denver in Colorado, normalmente 4 ore di viaggio, ha richiesto 10 ore o più. La congestione del traffico sulle rotte interstatali rurali è durata fino a 13 ore dopo l'eclissi".

