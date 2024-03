Durante l'eclissi solare sarà possibile osservare le misteriose 'Perle di Baily'

L'eclissi solare è uno degli eventi astronomici più affascinanti, capace di attrarre l'attenzione di milioni di persone. Uno dei momenti più attesi è quando l'eclissi raggiunge la totalità, offrendo uno spettacolo raro e mozzafiato noto come le "Perle di Baily".

Questo fenomeno si verifica poco prima che l'eclissi diventi totale, quando una serie di punti luminosi emerge sul bordo lunare, effetto dei dislivelli del suolo lunare che creano delle piccole fratture nella silhouette del disco solare.

Queste "perle" sono altrettanto luminose quanto il Sole e richiedono protezioni oculari adeguate per la loro osservazione. Man mano che la totalità si avvicina, e si rende sicuro rimuovere gli occhiali protettivi, queste luci iniziano a sparire, lasciando spazio all'effetto diamante, uno dei fenomeni più spettacolari legati alle eclissi.

Dopo la totalità, le Perle di Baily riappariranno dall'altro lato della Luna, offrendo agli spettatori una seconda chance per ammirare questo incredibile gioco di luce. Grazie alla conoscenza dettagliata della geografia lunare e del suo movimento, è possibile prevedere con esattezza dove e quando le perle faranno la loro comparsa.

La NASA ha sviluppato l'app SunSketcher, progettata per guidare gli osservatori nel catturare questo fenomeno nei momenti precisi prima e dopo la totalità dell'eclissi. Questo progetto, attualmente disponibile solo negli Stati Uniti per iPhone, con una versione Android in arrivo, mira a utilizzare le immagini raccolte per approfondire la comprensione del Sole.

A tal proposito ci sorge una domanda: ma l'eclissi è pericolosa?

Su Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi p è uno dei più venduti di oggi.