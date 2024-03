Guardare a occhio nudo l'eclissi solare potrà renderti cieco? La risposta non è piacevole

È possibile osservare direttamente l’eclissi solare? O c’è il rischio di diventare ciechi? Cerchiamo di capire un po’ meglio come prepararsi a questo importantissimo evento astronomico.

Diciamolo subito: la NASA non lo consiglia. Nonostante una rapida occhiata all'eclissi solare dell’8 aprile non ti lascerà cieco, come spiega la NASA, anche quando il 99% della superficie solare è coperta, l'1% che fuoriesce dai bordi è sufficiente a danneggiare i bastoncelli e i coni della retina.

Si tratta dunque di un’ottima ragione per evitare di osservare senza le dovute precauzioni l’eclissi. Tuttavia, esistono modi per osservare in sicurezza un’eclissi solare. Si tratta in particolare di un paio di occhiali da eclissi che bloccheranno i raggi che danneggiano la retina.

Attenzione: non si tratta di comuni occhiali da sole, ma di occhiali appositamente realizzati per l’evento. L'American Astronomical Society, suggerisce anche di osservare l'eclissi indirettamente attraverso un foro stenopeico, oppure attraverso un binocolo o un telescopio dotato di speciali filtri solari. Con tali strumenti, non si correranno rischi!

Il percorso dell'eclissi solare del 2024 attraverserà l'Arkansas Children's Hospital, motivo per il quale molti genitori si sono interrogati sui possibili danni agli occhi dei bambini. Anche in questo caso ci sono un paio di avvertimenti da ricordare.

Genitori e tutori devono sorvegliare i propri figli in ogni momento e i bambini devono indossare occhiali per eclissi certificati durante l'evento, ha dichiarato in una recente nota la pediatra Laura Sisterhen.

Sappiamo che l’eclissi solare non è pericolosa, ma considerando le difficoltà nel controllare bambini troppo piccoli, la dottoressa Sisterhen raccomanda che i bambini in età prescolare o più giovani non partecipino. Niente paura, in America si sono organizzati.

Le città e i paesi dai quali sarà possibile osservare l’eclissi, organizzeranno numerose attività sull’eclissi solare per i bambini in vista del grande evento. Sul suo sito web, l'Arizona State University elenca diverse attività per bambini approvate dalla NASA, dalla costruzione di una macchina fotografica stenopeica da una scatola di cereali, al disegno di un'eclissi solare con il gesso sul marciapiede e molto altro ancora.

Su INIU Power Bank, 10000mAh Ultra Sottile & Leggero Ricarica R è uno dei più venduti di oggi.