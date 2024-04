L'eclissi di Sole di questo mese ha stupito gli scienziati per questo motivo

Il fenomeno astronomico dell'eclissi cade in un momento particolarmente propizio, con il Sole vicino al picco del suo ciclo undecennale, promettendo una visione mozzafiato della corona solare che brillerà dietro la silhouette della Luna lungo il corridoio di totalità che si estende dal Messico al Canada passando per gli Stati Uniti.

Insomma, non è soltanto un evento celeste di straordinaria bellezza, ma si annuncia come un laboratorio scientifico naturale, offrendo "opportunità scientifiche incredibili", secondo le parole del Vice Amministratore della NASA, Pam Melroy (ma ha anche scatenato un'ondata di teorie del complotto).

Sarà l'occasione per studiare non solo l'atmosfera esterna del Sole, sempre avvolta in un alone di mistero, ma anche per osservare i cambiamenti nella ionosfera terrestre, quella regione dove l'atmosfera del nostro pianeta incontra lo spazio, e che gioca un ruolo cruciale nella trasmissione delle onde radio.

L'eclissi regala agli scienziati la possibilità di indagare fenomeni inaccessibili in altre circostanze, come l'intensificazione del calore nella corona solare man mano che ci si allontana dalla superficie del Sole, e l'impatto della diminuzione improvvisa della luce solare sull'ionosfera terrestre. Si spera che gli esperimenti programmati durante l'eclissi, inclusi il lancio di razzi sonici da parte della NASA, possano fornire dati preziosi per predire e mitigare potenziali disturbi nelle comunicazioni e nei sistemi di navigazione globale.

Ma l'interesse per l'eclissi va oltre il puramente scientifico, toccando anche il comportamento degli animali, che sembrano reagire in modi sorprendenti al calo improvviso di luce e temperatura. Studi precedenti hanno rivelato modifiche nell'attività degli uccelli e degli insetti, senza però indurre comportamenti notturni tipici. Quest'anno, gli ornitologi sono particolarmente curiosi di vedere se l'eclissi spingerà gli uccelli a migrare, data la sua cadenza primaverile.

Anche l'esperienza umana dell'eclissi è oggetto di indagine, con ricercatori che esplorano il potere di questo evento di evocare un senso di meraviglia collettiva e di rafforzare il legame tra le persone, testimoniato anche dall'uso prevalente del pronome "noi" in luogo di "io" tra coloro che si trovano nel percorso di totalità.

Nel frattempo la NASA ha lanciato ben tre razzi per studiare l'evento.

Su JBL T110 Cuffie In Ear con Microfono, Cavo Piatto Antigroviglio, è uno dei più venduti di oggi.