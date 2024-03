Durante l'eclissi di Sole sarà forse possibile osservare 'torri di fuoco'

L'attesa sta crescendo tra gli appassionati di astronomia, sia dilettanti che professionisti, per l'eclissi solare totale che il prossimo 8 aprile oscurerà i cieli del Nord America. Questo evento celeste, già di per sé straordinario, potrebbe riservare una sorpresa ancor più spettacolare a causa dell'intensa attività solare di questi giorni.

Durante la totalità dell'eclissi, quando il sole verrà completamente coperto dalla luna proiettando una inusuale oscurità sulla Terra, si potranno osservare imponenti colonne di plasma in esplosione emergere dalla superficie solare. Queste torri di fuoco, come descritte da Ryan French, fisico solare presso l'Observatorio Solare Nazionale, potrebbero manifestarsi in forma di strutture spiraliformi e contorte, alte nell'atmosfera solare.

Sebbene non sia garantito che durante l'eclissi si verifichi un'eruzione di massa coronale o un flare di proporzioni gigantesche, le possibilità di assistere a un simile spettacolo ci sono, e l'entusiasmo cresce al pensiero di poter osservare direttamente queste esplosioni, grandi o piccole che siano. Negli ultimi mesi sono state registrate alcune di queste eruzioni prominente, ciascuna delle quali avrebbe offerto un incredibile spettacolo se fosse avvenuta durante un'eclissi totale.

È bene ricordare, tuttavia, che l'osservazione dell'eclissi richiede precauzioni specifiche: il mercato è inondato di occhiali per l'eclissi non certificati che possono causare danni permanenti alla vista. Un avvertimento che rimanda alla storia di chi, in passato, ha subito gravi conseguenze per non aver protetto adeguatamente gli occhi durante eventi simili.

