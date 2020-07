Ecobonus: ecco cinque auto elettriche da acquistare a meno di 15.000 Euro

Il Decreto Rilancio del Governo Italiano, che contiene tutte le misure economiche post-lockdown, include anche un ecobonus che, in base ai requisiti soddisfatti, consente di fare ottimi affari sull'acquisto di vetture elettriche, ibride, a benzina o diesel Euro 6. In questa notizia ci soffermiamo soprattutto sulle elettriche.

Rottamando un'automobile con 10 anni di vita, e scegliendo un'auto 100% elettrica è infatti possibile ottenere 10.000 Euro di incentivi, di cui 8.000 Euro statali e 2.000 Euro del concessionario. L'occasione quindi è ghiottissima, ecco perchè abbiamo scelto cinque automobili elettriche da acquistare a meno di 15mila Euro sfruttando l'ecobonus 2020.

Partiamo con la nuova Renault Zoe, che nella versione Life ha un prezzo di 25.900 Euro che possono diventare 15.900 Euro con l'Ecobonus. Si tratta di una delle vetture elettriche più vendute del Vecchio Continente, in grado di garantire un'autonomia di 395 Km con una singola ricarica, e che include il display Easy Link da 9,3 pollici per la visione di contenuti e l'accesso a tutte le informazioni di viaggio.

Dopo il successo ottenuto dalla versione classica, Volkswagen ha lanciato la nuova e-Up, caratterizzata da un motore elettrico da 61 kW ed 83 CV. Il prezzo di partenza per il modello base è di 23.750 Euro, che grazie all'Ecobonus diventano 13.750 Euro, a patto di rispettare i requisiti di cui abbiamo parlato sopra.

Interessante anche la proposta di Smart, che con la Smart EQ fortwo ha lanciato sul mercato un nuovo modello di citycar, ma con zero emissioni. Il prezzo in questo caso è di 25mila Euro, ma grazie all'Ecobonus è possibile portarla a casa a 15mila Euro.

Non possiamo non nominare la Skoda CITIGO iV, che include un motore da 61 kW con batteria agli ioni di litio da 60 Ah, in grado di garantire 260 Km con una singola carica. Il prezzo di listino è di 22.300 Euro, che diventano 12.300 Euro con l'incentivo statale.

Chiudiamo questa carrellata con la nuova SEAT Mii Electric basata sul motore da 61kW/83 CV. La batteria è da 32,3 kWh e secondo i dati diffusi dal produttore garantisce fino a 260Km di autonomia su un circuito misto, che diventano 358 in città.